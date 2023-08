Brunna Gonçalves mostra a boa forma e esbanja simpatia ao deixar academia

Rio - Brunna Gonçalves, de 31 anos, foi vista, nesta segunda-feira, deixando uma academia em São Paulo. De top e shorts para exercícios, a mulher de Ludmilla deixou a barriga trincada à mostra e esbanjou simpatia ao notar o fotógrafo no local.

Não demorou para as fotos irem parar na internet e a ex-BBB precisou usar o Twitter para se defender de comentários negativos que surgiram sobre sua silhueta atual. "Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Oh, como eu amo muito vocês, eu tenho a maior paciência do mundo pra explicar. Entendam que: a mudança sobre o corpo alheio só diz respeito à pessoa. Todo mundo deveria entender isso. Beijinhos! Amo vocês", declarou.