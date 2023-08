Sorriso Maroto celebra 25 anos de carreira com gravação do DVD 'As Antigas'

Rio - Em celebração aos 25 anos de sucesso, o grupo Sorriso Maroto segue revelando algumas surpresas programadas para comemorar a marca especial na carreira. Com lançamento para setembro, o projeto "Sorriso Eu Gosto – No Pagode" reúne nomes como Péricles, Ludmilla, Dilsinho, Gloria Groove, Ferrugem, Mumuzinho e Belo em uma roda de samba. Além disso, a banda formada por Bruno Cardoso, Sérgio Jr, Vini, Cris e Fred desembarcou em Belo Horizonte para a gravação do DVD "Sorriso Maroto – As Antigas", que ainda terá registros dos shows que serão realizados na Arena Fonte Nova, em Salvador, no dia 30 de setembro, e no Distrito Anhembi, em São Paulo, no dia 11 de novembro.

A primeira parada na gravação do DVD é Belo Horizonte, como foi a escolha desta cidade para o início das gravações do DVD?

Sérgio Jr: BH é um lugar que sempre recebeu o Sorriso com muito amor, muita energia e muito carinho durante todos esses anos, então para a gente está sendo um momento dessa vez um pouco mais especial do que sempre foi, até por ser a primeira das praças que a gente vai registrar esse projeto das antigas e toda nossa comemoração de 25 anos de banda.

Bruno Cardoso: Tivemos uma carga de mais de 35 mil pessoas confirmadas semanas antes do show em Belo Horizonte. Ou seja, foi um show que ganhou uma adesão e um volume muito grande de público.

Como surgiu a ideia de celebrar os 25 anos de carreira com um projeto que revisita os grandes sucessos do grupo?



Bruno Cardoso: Estramos em uma etapa da nossa vida que a gente entende que é importantíssimo reviver o nosso repertório, comemorar com as pessoas todo nosso legado e tudo aquilo que construímos ao longo desses desses 25 anos, né? A gente sempre foi uma banda que se preocupa muito com as nossas entregas. Todo esse acervo muito se deve a quantidade de músicas que a gente escreveu e do que gravamos. Ao mesmo tempo, a gente tem essa coisa de continuar andando em frente, continuar entregando e trazendo novidade, mas também trouxe esse feedback de quão importante é o nosso repertório. E nada mais justo do que comemorar esse pouco mais de duas décadas fazendo música e cantando todas elas com as pessoas.

Como foi o processo de seleção das canções antigas que entraram no projeto?



Sérgio Jr: São tantas músicas que fica até difícil, a gente tentou não deixar nada de fora. Tentamos, na medida do possível, tocar o maior número de músicas que a gente consiga colocar no show, né? Sempre terá alguma coisa nova ou diferente porque a gente é muito inquieto. A gente está o tempo todo buscando, ensaiando, mexendo em alguma coisa e trazendo coisa nova para o show. Mas gente só tem um cantor [risos].

Além das três cidades escolhidas para as gravações, vocês pretendem levar o projeto "Sorriso Maroto – As Antigas" para outras regiões?



Bruno Cardoso: Começamos o projeto das antigas pelo eixo Rio-São Paulo, até porque ele iniciou como um evento piloto. Tínhamos que fazer esse teste porque a gente sabia o que queria, mas não tinha tanta certeza e queria testar com o público. Viajamos pelo Brasil e já fizemos show em Fortaleza, Manaus e Belém até chegar na edição de Belo Horizonte. Depois vamos para Floripa, Curitiba e Porto Alegre. Não é um show de final de semana como a gente costuma fazer, é um show especial que acontece, em um primeiro momento, nessa agenda básica.

Como foi reunir grandes nomes do gênero para o projeto "Sorriso Eu Gosto – No Pagode"?



Bruno Cardoso: A gente tentou fazer algo de forma que ali tivesse uma sinergia nossa com artistas da cena e de pessoas que entraram na nossa vida ao longo desses 25 anos. [...] Tentamos criar uma relação porque todos eles de alguma forma tem uma conexão com a gente seja pela história criada há muito tempo ou outro pela história que está se criando agora. Então a gente tentou unificar ali todos esses sentimentos e fazer com que o palco e a música do Sorriso seja o grande elo de tudo isso.

O que vocês podem adiantar para os fãs sobre o projeto "Sorriso Eu Gosto – No Pagode"?



Sérgio Jr: Visitamos grande parte do repertório do Sorriso e chamamos convidamos os nossos amigos, são 21 convidados fazendo parte dessa festa com a gente. Ele foi feito de uma forma bem diferente do que acontece no sorriso das antigas. Ele é um pouco mais à vontade. Ele é como se fosse uma roda de samba, é uma reunião de amigos que a gente fez de forma mais espontânea e pretensiosa para que a música fosse acontecendo e a gente fosse curtindo aquele momento. O projeto inicia as nossas comemorações e deve sair agora no segundo semestre.

Parte dos renda dos ingressos da show "Sorriso Maroto – As Antigas" tem sido destinada para o Espalhando Sorrisos. Como teve início essa iniciativa?

Sérgio Jr: O projeto visa dar auxílio para tratamento dentário de crianças carentes e mais futuramente para mulheres vítimas de agressão. A gente teve posse de um levantamento muito importante de que muitas doenças, às vezes cardíacas e outras doenças que tem desdobramentos sérios, são causadas por problemas dentários, né? E o tratamento via de regra é muito caro. Então a gente fez esse projeto que tem uma contribuição, as pessoas fazem no ato da compra com parte do valor do ingresso, e quando é feito o fechamento nós dobramos o valor arrecadado.

Bruno Cardoso: Agora a gente está com muito mais fôlego porque vimos que deu certo, que funciona e a gente está muito feliz de agora de poder ter um estágio dois dessa campanha. Agora poder envolver o grande público dentro dessa e a gente agradece todo mundo que de alguma forma, direta ou indiretamente, vem contribuindo para que a gente consiga ter o sorriso das crianças e de todos aqueles que precisam ainda muito mais maroto e feliz.