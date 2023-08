Jade Picon comenta decisões após participar de Travessia': 'Alguns passos para trás'

Rio - Jade Picon, de 21 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para falar com os seguidores sobre as escolhas feitas após interpretar a personagem Chiara, na novela "Travessia", da TV Globo. No Instagram, a ex-BBB, que foi bastante criticada ao aceitar fazer sua estreia como atriz em uma novela do horário nobre, afirmou que deu alguns "passos para trás", no intuito de planejar melhor o futuro.

"Muitas novidades, mudanças... Estou em um momento de dar alguns passos para trás e planejar. Não estranhem se eu ficar assim desaparecida porque estou preparando tanta coisam, tem tanta coisa acontecendo", avisou. "Não vejo a hora de sentar aqui, na frente do celular, e falar: 'então, gente'. É isso. Vamos que vamos", pontuou a influencer.

Apesar das críticas recebidas ao participar da novela de Glória Perez, Jade não se deixou abater e revelou que pretende seguir atuando. "Eu jamais deixaria de aproveitar uma oportunidade como essa, que é a maior que já apareceu na minha vida, por conta do que as pessoas fossem dizer", refletiu, em maio deste ano.