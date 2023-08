Rio - A atriz Andrea Beltrão, de 59 anos, aproveitou a manhã desta terça-feira para se exercitar. Depois de nadar no mar de uma praia na Zona Sul do Rio, a artista ainda teve disposição para jogar "altinha" com amigos.

Atualmente, a atriz está no ar na reprise da novela "Mulheres de Areia", no "Vale a Pena Ver De Novo". Na trama, ela interpretou a personagem Tônia. Sua última participação em folhetins aconteceu em 2021, quando viveu a psicóloga Rebecca Assunção em "Um Lugar ao Sol".