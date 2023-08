Atriz da Globo, Letícia Laranja estourou o baço em acidente de bicicleta

Rio - Em entrevista ao "Encontro com Patrícia Poeta" desta terça-feira (01), Letícia Laranja, que interpreta a personagem Flor em "Terra e Paixão", falou sobre um acidente que sofreu há dois anos, num passeio de bicicleta. Por conta do capotamento, a atriz quebrou a cirurgia, as costelas e estourou o baço, precisando passar por cirurgia. "Foi um pequeno descuido. Às vezes a gente cai bem, e em outras mal. Eu caí mal demais!", contou.

A artista acabou perdendo o órgão, que faz parte do sistema linfático, filtrando o sangue, destruindo bactérias e armazenando hemácias que estejam danificadas. Com a retirada, outros sistemas acabam assumindo a função.

Letícia revelou que teve traumas e foi necessário trabalhar o psicológico para voltar a praticar a atividade, três meses depois de cair.

"Eu gosto muito e a gente cria um trauma. Foi um erro meu. Não foi alguém que me atropelou. Se fosse isso, acho que seria pior. Talvez um carro, um ônibus. Fui eu que errei e não vou errar de novo", afirmou.