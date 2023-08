'Não teria suportado tanta dor', diz Preta Gil sobre companhia de Gominho

Rio - Preta Gil usou as redes sociais nesta terça-feira (01) para agradecer a amizade de Gominho. O comunicador, que é companheiro de vida da cantora há mais de dez anos, pediu demissão de uma rádio em Salvador, na Bahia, para estar ao lado da artista durante o tratamento contra um câncer no reto. Segundo o relato da filha de Gilberto Gil, se não fosse o acolhimento do amigo e o suporte dos mais chegados, ela não teria suportado a dor de enfrentar a doença e ver seu casamento acabar, após uma traição.

"Eu sempre soube o valor da importância de termos verdadeiros amigos, mas só sabemos quem são os fiéis, na adversidade. Eu quero fazer esse post, porque ele é único e sei que todos os meus amigos fiéis se sentem representados através dele e o amam por ele estar ao meu lado nesses últimos 8 meses, sem largar minha mão nenhum dia sequer", iniciou o relato.

Preta usou diversas fotos registradas nos Lençóis Maranhenses, onde esteve por 11 dias ao lado de Gominho e outros amigos, destacando alguns momentos importantes dos últimos meses. "Sim, ele largou o emprego que tinha em Salvador e veio se dedicar 100% a mim. Para me apoiar, me cuidar no meu tratamento e nos problemas sérios que tive na vida pessoal. Eu posso afirmar, que se não fosse ele e mais outros amigos tão incríveis, eu não teria suportado tanta dor", continuou.



"Ter um colo pra chorar, um sorriso pra iluminar meu dia, a força pra me levantar do chão literalmente, a paciência de ficar horas e horas em silêncio ao meu lado, tudo isso me emociona e me faz ser muuuito grata. Deus é tão perfeito, que me mandou esses anjos pra cuidarem de mim. Gominho eu sei que você não fez e faz tudo isso esperando nada em troca, eu sei disso, mas preciso lhe dizer Obrigada. Eu te amo infinito e minha família também lhe agradece!", pontuou Preta.