Hospitalizado, MC Marcinho respira com 'ajuda de aparelhos', mas segue 'estável'

Rio - MC Marcinho, de 45 anos, passou por um transplante de coração e segue internado no Hospital Copa D'Or, localizado na Zona Sul do Rio, desde o dia 27 de junho. De acordo com o novo boletim médico, divulgado nesta terça-feira, o estado de saúde do funkeiro é "estável", mas ele ainda respira com "ajuda de aparelhos".

"O paciente Marcio André Nepomuceno Garcia, internado no Hospital Copa D'Or desde o dia 27/06/23, segue estável, ainda necessitando de cuidados intensivos e respira com ajuda de aparelhos (ventilação mecânica)", diz o comunicado.

Dono do hit "Glamurosa", o cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória em 11 de julho e chegou a ser intubado. Já no dia 14, Marcinho foi submetido ao implante de um coração artificial. Atualmente, o artista segue na fila de transplante, à espera de um coração real.