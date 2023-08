José Loreto se manifesta após suposta cantada em Eslovênia Marques

Rio - José Loreto usou o Instagram Stories, nesta terça-feira (1°), para esclarecer a polêmica envolvendo o casal de ex-BBBs Eslovênia Marques e Lucas Bissoli. Após o estudante de medicina revelar que a modelo recebeu uma cantada do artista, o ator de 39 anos negou que tenha dado em cima da ex-integrante do "BBB 22".

"Senti a necessidade de esclarecer um mal-entendido. Eu jamais vou querer dar em cima de uma pessoa que tem um relacionamento, eu não tenho o menor interesse e a menor necessidade. Eu acho um ultraje. Eu estava de bobeira no Instagram e vi uma foto linda nos stories da Eslovênia, que eu não conhecia, não sabia que namorava, respondi com a palavra 'gata', e só", iniciou o ator.



Ele ainda se desculpou com o casal pela situação e elogiou o estudante de medicina. "Eu procurei o perfil do Lucas e mandei mensagem, que ele ainda não visualizou. [...] Mas se ofendeu a ponto de ele expor uma situação sem me procurar, sem me conhecer e achar que eu fui um mau-caráter, e que 'o meu está guardado'. Cruzes. Com toda a sinceridade, eu peço desculpa ao casal gato. Sim, Lucas, você é um gatão, também", finalizou.



A história veio à tona na última quinta-feira, quando Lucas e Eslovênia comemoraram um ano e meio de relação. Os dois trocaram declarações nas redes sociais, mas aproveitaram para comentar um assunto que estava incomodando o casal. "Vocês conhecem a gente. A gente é bacana, tem respeito com todo mundo. Mas principalmente esse meio nosso, tem muita gente cara de pau e sem caráter", disse o ex-BBB.