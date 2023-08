'Depoimento que nunca dei', diz Ana Maria sobre câncer no pulmão, cérebro e rins

Rio - A apresentadora Ana Maria Braga, de 74 anos, revelou no "Mais Você" desta terça-feira que enfrentou uma luta contra um câncer metastático. A metástase acontece quando as células cancerosas do tumor original se espalham para outros órgãos e formam novos tumores. No programa, a veterana falou sobre a importância do Sistema Únicos de Saúde (SUS) disponibilizar a imunoterapia e falou sobre seu próprio caso pela primeira vez.

"Eu sou uma reminiscente dos vários cânceres. Eu tive um câncer de pulmão. E como parte do controle, todo paciente de câncer tem que fazer exames de tempos em tempos. O Dr. Buzaid identificou, no passado, dois tumores pequenos. Fui tratada com uma cirurgia e o outro com radioterapia", afirmou.

"Mas, em janeiro de 2020, a tomografia apresentou um quadro mais grave, pois o tumor já estava metastático, ou seja, estava em outros órgãos do corpo. É um depoimento que eu nunca dei, mas também nunca escondi nada de ninguém", completou.

Dr Antônio Carlos Buzaid, médico de Ana Maria, participou do programa e falou sobre o caso. "Era uma situação preocupante. Tivemos que iniciar quimio com imunoterapia. A porcentagem de ir bem na época era de 10% a 20%. Era grave. Resolvi, então, misturar esses dois protocolos. E acho que fomos bem. E o mais importante de tudo é que seis semanas depois, o cérebro já zerou. Agora, as chances de cura subiram muito, vão para cerca de 95%", disse ele ao se referir aos novos exames, realizados na semana passada.

Ana Maria deixou um recado para os pacientes que enfrentam o câncer. "A imunoterapia teve um papel importantíssimo na minha cura".