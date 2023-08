Aos prantos, Sammy desabafa após cuidar do filho doente sozinha

Rio - Sammy Sampaio desabafou sobre os desafios da maternidade, na madrugada desta terça-feira (1°). Sozinha, a influenciadora precisou levar o filho, Jake, de 3 anos e 5 meses, ao hospital enquanto o ex-marido, Pyong Lee, curtia a última temporada da Casa da Barra, reality show promovido por Carlinhos Maia.

"Ser mãe solteira, não ter rede de apoio nenhuma e morar longe da minha família, às vezes significa: acordar de madrugada com o vômito do filho que está doente, tirar toda a roupa dele, limpar ele todo, tirar todos os lençóis, edredom, fronhas… e chorar só depois. Ninguém vê nem 10% das lágrimas de uma mãe", iniciou Sammy.

"A responsabilidade, a preocupação, o amor infinito que ultrapassa qualquer outro pensamento ou cansaço. Ir de madrugada no hospital? Dirigindo sozinha com ele passando mal sozinho atrás? Muitas camadas e detalhes. Vou adquirir experiência na prática, sei que Deus tem nos guardado até agora e me ensinado muita coisa. Mostro pouco aqui, mostro apenas quando acho que vai ajudar alguém, mas momentos assim são importantes para vocês saberem que não estão sozinhas!"