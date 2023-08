Vitória Strada comunica fim do contrato com a TV Globo: 'Onde tudo começou'

Rio - Vitória Strada anunciou o término de seu contrato com a TV Globo, nesta terça-feira (1°). A atriz de 26 anos estava na emissora desde 2017 quando estreou como a protagonista Maria Vitória, de "Tempo de Amar". Em seguida, também ficou com as personagens principais das tramas "Espelho da Vida" e "Salve-se Quem Puder".

"A minha trajetória se mistura com a Globo. Foi onde tudo começou, onde aprendi sobre o meu ofício, onde fiz amigos cujas trocas profissionais e aprendizados me acompanharão por toda a minha vida. Também foi onde vocês começaram a me acompanhar e me acompanham até hoje", iniciou o texto.

"O meu sentimento é de profunda gratidão e respeito. Tenho orgulho das protagonistas que vivi e das histórias que contei junto a emissora. Júlia, Cris, Kyra, Cleide e Maria Vitória tem um lugar muito importante no meu coração."

Ela ainda comentou sobre a mudança na relação contratual com a emissora, que agora será por obra. "A partir de agora o modelo de contrato muda, mas a relação segue firme e forte, pois sei que ainda temos muitas histórias para contar", finalizou.