Vídeo de Iza com o ex-marido volta a circular na web e fãs detonam produtor: 'Ela se livrou'

Rio - Um vídeo da cantora Iza com o ex-marido, Sérgio Santos, voltou a chamar a atenção dos fãs na internet, na noite desta segunda-feira. Internautas resgataram o trecho de um registro feito durante a viagem da artista a Portugal, em junho do ano passado. No vídeo, a famosa surge acompanhada por membros de sua equipe e afirma ser capaz de beber uma taça de vinho "sem fazer cara feia". Após a carioca cumprir o desafio, o produtor musical dispara: "Está achando que tá bonita?".

A pergunta, que ainda foi repetida por Sérgio, foi suficiente para usuários do Twitter detonarem o comportamento do produtor, de quem Iza se separou em outubro. "Ela se livrou mesmo, imagina tentar podar ou diminuir uma força da natureza que nem ela", disse uma fã da cantora. "Iza merece o melhor", defendeu outra pessoa. "Uma mulher dessa, belíssima, está feia por beber?", questionou uma terceira. "Haja coragem de chamar a Iza de feia, mas infelizmente esse tipinho é o que mais tem!! Mulheres, fujam enquanto é tempo!", alertou mais um internauta.

IZA com sua equipe em Portugal. pic.twitter.com/msUikOwhjg — IZA Access (@izaaccessbr) June 17, 2022

No último domingo, Iza anunciou a data de lançamento de seu segundo álbum de estúdio, que se chama "AFRODHIT" e chega às plataformas digitais nesta quinta-feira, dia 3 de agosto. Ao "Fantástico", a cantora revelou que o novo disco traz uma canção dedicada ao namorado atual, o jogador de futebol Yuri Lima.

"Eu fiz para esse novo momento que estou vivendo, que é estar apaixonada, sentir que estou amando de novo, me sentir amada de novo, descobrir o sexo mais uma vez. Energia sexual é energia criativa também. Tenho certeza que isso fez diferença para a criação desse álbum", declarou a artista sobre a faixa "Exclusiva".