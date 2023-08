Arthur Urach revela que a mãe era chata quando frequentava a igreja

Rio - O filho mais velho de Andressa Urach, voltou a usar as redes sociais nesta terça-feira (1º) para falar da escolha profissional da mãe, que tem atuado como garota de programa, no Rio Grande do Sul. Arthur, que tem 18 anos, afirmou que a Miss Bumbum era "chata" durante seu período de fiel à igreja evangélica.

"Com toda certeza agora ela está mais leve. Quando ela estava na igreja era muito chata, mas agora está muito mais tranquila", disse.

Recentemente, o jovem assumiu ser o fotógrafo responsável pelas fotos da mãe, além de já ter afirmado não se envergonhar de Andressa. "Por que eu teria vergonha? Ela está fazendo algo de que gosta e ganhando dinheiro com isso. Então, deixa ela", rebateu.

O filho mais velho de Urach ainda disse que gosta de ter uma mãe prostituta, brincando sobre alguns xingamentos que são usados, em referência a profissão. "Eu acho muito p*ca. Quando te chamam de filho da p*ta, você pensa 'eu sou mesmo'", pontuou.

Nos últimos meses, a ex-peoa de "A Fazenda", na Record TV, foi alvo de críticas após ter levado o rapaz para uma noite na casa noturna onde trabalha, voltada ao público adulto. O local é o mesmo que Urach chegou a anunciar que voltaria à prostituição, quando estava grávida em 2021.