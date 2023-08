Mel Maia retorna à academia após quase dois meses sem treinar: 'Preguiça'

Rio - Mel Maia, de 19 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para conversar com os fãs sobre seu retorno à academia, depois de quase dois meses sem treinar. Nos Stories do Instagram, a atriz abriu o jogo sobre a melhora que percebeu em sua vida quando passou a se exercitar com frequência e se alimentar de maneira mais saudável.

"Um mês sem treinar é muito tempo. Estou tipo morta, subo a escada e parece que estou falecendo. Sem brincadeira. Nem sei o que a Carol (Vaz, personal trainer) vai fazer hoje comigo na academia. Vejo como a academia faz falta no meu dia a dia. Não só por estética. Ficar com o corpo definido é consequência, gostei muito de me exercitar todos os dias porque melhorou muito a minha ansiedade e também a minha qualidade de vida", contou a intérprete de Guiga na novela "Vai na Fé", da TV Globo.

De férias após o fim das gravações do folhetim, Mel retornou ao Brasil recentemente após realizar sua primeira viagem sozinha com as amigas para a França. No desabafo, a atriz foi sincera ao comentar os efeitos negativos do período que passou sem ir à academia: "Correr para mim não era mais um problema, subir escada... Agora eu subo a escada da minha casa, e estou morta. Ando um pouco mais, já fico cansada, já quero sentar", relatou.

"Me sinto na necessidade de voltar a treinar e tem outro porém: quando a gente para de treinar por um tempo, rola uma certa preguiça para voltar depois. Eu nem ia marcar nada com a minha treinadora hoje, se ela não tivesse me mandado mensagem. Porque eu estou nessa: doida para voltar, mas também com preguiça", confessou ela.