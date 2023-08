Paulinho da Viola se recupera bem após cirurgia, diz hospital

Rio - Paulinho da Viola se recupera bem após uma cirurgia de emergência no intestino, realizada durante a madrugada da última segunda-feira (31) na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio. Segundo boletim médico enviado pela unidade de saúde, o cantor teve "boa evolução no primeiro dia de pós-operatório".

O multi-instrumentista foi submetido a uma enterectomia, quando se faz a retirada cirúrgica de um pedaço do intestino, que apresentava sangramento. Segundo o médico Octávio Vaz, que é o cirurgião responsável pela intervenção, o compositor está sendo acompanhado e tudo segue dentro do previsto.

"Paulo César Baptista de Faria (Paulinho da Viola) apresenta boa evolução no primeiro dia de pós-operatório. Permanece no Centro de Tratamento Intensivo, com hidratação venosa e fisioterapia. Seus exames estão normais e sua recuperação dentro do esperado", disse em nota.

Aos 80 anos, o artista foi internado durante a madrugada da última segunda-feira (31), quando passou mal e precisou cancelar um show em Três Rios, no Sul Fluminense. Segundo a assessoria de imprensa de Paulinho, ele teve uma queda de pressão e durante exames, o problema no intestino delgado foi constatado.