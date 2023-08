Aline Gotschalg fala sobre 1 ano da cura do câncer: 'Celebro minha saúde'

Rio - Aline Gotschalg usou as redes sociais, nesta terça-feira (1°), para comemorar o primeiro ano da cura do câncer de tireoide, que enfrentou em agosto do ano passado. A ex-BBB relembrou como enfrentou a doença e afirmou que agora prioriza os cuidados com a saúde.

"Há exatamente um ano estava saindo da minha cirurgia de tireoidectomia e estou super reflexiva hoje. E a primeira coisa que queria falar com vocês: façam exames. Eu não tive sintomas e foi através de um ultrassom de tireoide que descobri o câncer", disse.



"Hoje eu celebro muito a minha saúde. Tenho uma vida absolutamente normal. Tenho que fazer exames periodicamente para ir acompanhando, mas tenho vida normal, saudável e feliz, e posso fazer tudo. Tenham isso na cabeça de vocês, é só uma fase e processo difícil, que passa."