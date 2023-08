Elenco se reúne para o lançamento de 'Fuzuê'; confira

Rio - O elenco e a equipe de Fuzuê, próxima novela das sete da TV Globo, se reuniram para o lançamento da trama nos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira (1°). O folhetim estreia no dia 14 de agosto e será o primeiro trabalho do autor Gustavo Reiz na emissora.

Marcaram presença no evento os atores protagonistas Nicolas Prattes e Giovana Cordeiro, e Marina Ruy Barbosa, que viverá a vilã Preciosa. Também estiveram no lançamento Lilia Cabral, Edson Celulari, Felipe Simas, Fernanda Rodrigues, Ary Fontoura, Heslaine Vieira, Juliano Cazarré, Douglas Silva, Bia Montez, Zezeh Barbosa e Leopoldo Pacheco.