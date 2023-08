Claudia Raia revela ter passado por cirurgia após complicações na gravidez; entenda

Rio - Claudia Raia, de 56 anos, usou as redes sociais para compartilhar um relato com os seguidores sobre os problemas de saúde que desenvolveu ao longo de sua terceira gravidez. Cinco meses após dar à luz o filho caçula, a atriz publicou um vídeo no Instagram em que relatou as complicações que teve causadas pela gestação e revelou ter passado por uma cirurgia recentemente.

"Hérnia umbilical, diástase e incontinência urinária são algumas das mudanças que podem acontecer no corpo da mulher após o parto, você sabia disso?", escreveu a artista, na legenda da publicação.

No vídeo, Claudia abriu o jogo sobre as mudanças que seu corpo sofreu na gravidez: "Se você teve paciência na gestação, mês a mês foi crescendo aquela barriga e o neném foi se formando, tem que ter essa mesma paciência ao contrário, entendendo o que está acontecendo com seu corpo, um corpo que está voltando. Formas são diferentes, a textura é diferente, o seu peito está muito maior do que é normalmente... tem muitos aspectos", começou ela.

"Primeiro, você fica 40 dias sem fazer uma atividade física. Quando voltei a fazer atividade física, com quase quatro meses, tive que fazer uma nova cirurgia, de quatro hérnias que a gravidez me deu, com mais uma diástase", revelou a bailarina.

Em seguida, a famosa entrou em detalhes sobre a condição relacionada ao tamanho da barriga durante a gestação: "Quem não sabe o que é diástase, é quando a barriga vai muito para frente e o músculo distende. Os órgãos ficam todos meio soltos ali. Tinha uma hérnia e, quando abriu, tinha quatro. E hérnias grandes, até com alça de intestino meio para fora, podendo ter uma coisa mais grave", contou.

Adepta de uma rotina com atividades físicas, Claudia contou que precisou suspender os exercícios durante a recuperação do procedimento: "Não consigo ir para a academia ainda, não consigo caminhar ainda", explicou. "São muitas coisas que acontecem na gravidez, o corpo da mulher se transforma completamente", completou a atriz.

Confira: