Dado Dolabella e Wanessa Camargo derretem corações com momento fofo em viagem

Rio - O ator Dado Dolabella aqueceu o coração de seus seguidores com uma nova postagem ao lado da namorada, a cantora Wanessa Camargo. Nesta terça (01), o famoso compartilhou um momento fofo do casal durante uma viagem para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás.



Na foto, os dois aparecem se beijando e de mãos dadas na frente de uma floresta, curtindo um belo pôr do sol. "Esses dias foram assim, com uma leveza e delicadeza que é difícil colocar em palavras, por isso mostramos o que só o Paraíso pode proporcionar. Que especial esse cantinho do céu, momentos inesquecíveis! Não vemos a hora de voltar", escreveu o artista na legenda da publicação.



Internautas se derreteram com a demonstração de afeto e foram aos comentários elogiar o casal: "Casal lindo, de capa de revista! Combinam muito!", admirou uma fã. "Fico muito feliz em ver esse casal lindo vivendo os mais belos momentos juntinhos", contou outra. "Obrigado por fazer a Wanessinha tão feliz", disse uma terceira. "São lindos demais! Fico até arrepiada em vê-los felizes e apaixonados", declarou mais uma.