Shantal rebate comentário sobre amizade com Bruna Marquezine em foto com atual de Neymar

Rio - Shantal Verdelho usou as redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar uma foto tirada após reunir um grupo de amigas para almoçar, em São Paulo. No clique publicado no Instagram, a influenciadora digital surgiu ao lado de Bruna Biancardi, namorada do jogador Neymar e que está grávida da primeira filha com o atleta.

"Falando de filhos e bebês sem parar", brincou a famosa, na legenda da postagem. No entanto, uma seguidora alfinetou Shantal sobre a amizade com Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar: "Não era 'best' da Marquezine?", questionou.

Não demorou muito para a famosa notar o comentário e rebater: "Sim, amore, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bem-vinda ao mundo dos adultos", disparou Shantal.

Na última quinta-feira, Shantal Verdelho teve uma decisão favorável a sua denúncia de violência obstétrica contra o médico que realizou o parto de sua segunda filha. Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aceitaram por unanimidade os recursos apresentados pela defesa da vítima e pelo Ministério Público, reconhecendo o crime e as lesões cometidas por Renato Kalil, em 2021.

“Só de relembrar o dia do ocorrido eu penso no que minha filha e eu tivemos que passar e me emociono, penso que justiça sendo feita não alivia o que passamos esse dia mas muda uma sociedade que vai saber que está protegida pela justiça em seu momento mais vulnerável e que deveria ser lindo e com respeito que é o parto”, declarou a influenciadora.

A decisão anulou uma sentença de arquivamento proferida pelo juiz Carlos Alberto Corrêa de Almeida, em outubro de 2022, que não reconheceu as agressões, que segundo a empresária são comprovadas em vídeos, onde é possível escutar os xingamentos, palavrões e práticas não recomendadas pela OMS desde 2009.