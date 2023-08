Drauzio Varella revela ter sido ameaçado de morte por abraço polêmico em detenta

São Paulo - O médico Drauzio Varella relembrou o episódio do abraço na detenta Suzy com pesar. Em entrevista recente, o especialista recordou a reportagem do "Fantástico", onde ele abraçou a mulher, que cumpria pena por estuprar e matar uma criança. Ele afirma que não sabia o crime de Suzy e revela ter sofrido ameaças após a exibição.

"Eu me comovi com aquela pessoa que me olhou de um jeito tão desprotegido, tão triste, que me deu vontade de dar um abraço nela, que não fazia parte do script nenhum, nem caberia", relembrou, em entrevista ao 'Splash UOL'.

O médico lamentou que após a situação recebeu diversas ameaças. "E toda essa confusão que foi armada, todos os problemas que enfrentamos, e eu pessoalmente, ameaças de morte, etc. Hoje, quando eu olho para trás, eu lamento o que aconteceu, é claro. Mas isso foi gerado por um abraço [...] Isso que é a tristeza, gerar uma coisa tão violenta assim, porque você deu um abraço em uma pessoa", declarou.



A reportagem do Fantástico trazia mulheres em situação de abandono no cárcere. Ao médico, Suzy lamentou que não recebia visita há 7 anos, comovendo o especialista.



Drauzio alega que não sabia qual crime Suzy tinha cometido. "O erro foi meu, totalmente meu (...) Eu trabalho em cadeia há mais de 30 anos e nunca na minha vida eu abracei um preso. Não faz parte do relacionamento que eu tenho com eles".

A reportagem é de Luanda Moraes, do iG.