'No Limite': Guilherme Holanda é escolhido para deixar competição

Rio - Guilherme Holanda, de 27 anos, se tornou alvo dos votos dos participantes de "No Limite - Amazônia", na noite deste terça-feira. Mesmo escolhido para deixar o reality, o dançarino recebeu a notícia de que poderá retornar à competição após enfrentar Dedé Santana e Simoni Santos em uma prova de repescagem.

Durante a edição, os participantes ainda foram surpreendidos pela novidade de fusão das equipes. A partir de agora, as tribos Urucum e Jenipapo serão uma só. "Vocês vão juntos para o mesmo acampamento chamado Ananeco", explicou o apresentador Fernando Fernandes aos competidores.

Na votação, que ocorreu com todos presentes no Portal da Eliminação, Guilherme e Cláudio Heinrich foram os mais atacados. Depois de receber seis votos, o dançarino foi eliminado da competição, mas logo descobriu que poderia participar da repescagem. "Achei que tinha acabado", reagiu o carioca, surpreso, ao encontrar com o apresentador da atração.