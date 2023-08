Monica Iozzi tranquiliza fãs após anunciar saída de 'Elas por elas': 'Estou bem melhor'

Rio - Monica Iozzi, de 41 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para se pronunciar pela primeira vez após ter anunciado sua saída do remake de "Elas por Elas", da TV Globo. A atriz, de 41 anos, viveria a personagem Nathália, mas precisou se desligar da trama das 18h para tratar problemas de saúde.

"Estou passando para agradecer a enxurrada de mensagens de carinho desejando a minha recuperação. Já estou bem melhor! Daqui a pouco eu volto a aparecer por aqui, tá bem? Sintam-se abraçados!", declarou a artista através de um story no Instagram.

Ao anunciar sua saída da novela, na última sexta-feira, Monica afirmou que estaria passando por frequentes infecções e lidando com as consequências da imunidade baixa. "Tive alguns episódios que chegaram me levar ao hospital algumas vezes. Mas calma, gente! Eu estou bem, com acompanhamento médico, mas, infelizmente, esse quadro impede que eu me doe 100% ao trabalho", lamentou, na ocasião.