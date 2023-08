Paulinho da Viola deixa CTI após passar por cirurgia para retirada de tumor gastrointestinal

Rio - O cantor Paulinho da Viola, de 80 anos, recebeu alta do CTI após ser submetido a uma enterectomia — cirurgia voltada para retirada de um tumor gastrointestinal — na tentativa de prevenir possíveis consequências de um sangramento digestivo. De acordo com o boletim médico, disponibilizado nesta quarta-feira, o artista "apresenta boa evolução no segundo dia de pós operatório" e está "iniciando uma dieta por via oral".