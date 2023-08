Amanda fala sobre unir fama e profissão após deixar o BBB 23

Rio - Depois de ganhar o "Big Brother Brasil" deste ano, Amanda Meirelles participou do "Encontro com Patrícia Poeta", exibido pela TV Globo, para falar de como tem sido sua vida, três meses após o fim do programa. Durante a conversa, a ex-sister falou sobre unir os esforços de sua formação, em Medicina, ao carinho do público, para compartilhar informações a respeito da saúde.

"Quando a gente sai do programa é muita informação, muita coisa para processar. Está sendo uma experiência bacana, me deu oportunidade de conhecer novas pessoas, lugares e propostas. Estou me reconectando comigo mesma, sempre falo que minha maior missão de vida é cuidar de pessoas. Estou focando muito nisso de usar minha voz para falar sobre saúde, levar informação. Estou muito feliz", contou.



Amanda revelou que tem um amor muito grande pela sua profissão, mesmo com todas as oportunidades que se abriram, após o fim do reality show. "Entrei no programa, mas não consigo deixar de ser médica, essa é a minha missão. A gente sente falta de informação, tem essa carência, estou usando minhas redes para fazer isso., espero ampliar ainda mais. A fama veio com esse sentido de missão", pontuou.

A disputa pelo título de campeã do BBB 23 deste ano, reuniu ainda Aline Wirley, ex-rouge e a atriz Bruna Griphao, que conquistaram segundo e terceiro lugar, respectivamente.