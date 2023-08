Fernanda Lima destaca que Rodrigo Hilbert não tem apenas qualidades

Rio - Fernanda Lima abriu o jogo sobre a realidade do relacionamento com Rodrigo Hilbert, considerado um homem perfeito, por reunir múltiplas habilidades. Segundo a apresentadora, o casal mantém um equilíbrio e se complementa, com cada um em seu papel familiar. Durante uma entrevista, a mulher do galã aproveitou para comentar o que considera alguns defeitos, no comportamento do marido.

"O que posso expor é que o Rodrigo é bem ansioso e eu bem orgulhosa. Mas vamos bem juntos porque eu o acalmo e ele quebra meu orgulho. Outra coisa: eu sou superpontual e ele está sempre em cima da hora. Aí ele me relaxa e eu o coloco na linha. E eu acho que ele come um monte de tranqueira que eu evito. Aí ele come melhor e me tira do trilho! Ele é também mais conservador na educação e eu sou bem mais flexível. Aí ele puxa o freio e eu converso e libero", revelou à "Revista 29 Horas".

Além de esbanjar talento na arte da cozinha, o ator desempenha uma série de funções consideradas um diferencial, como construir churrasqueiras, fazer peças de tricô, desenvolver móveis e outros, que chamam a atenção do público. A apresentadora também disse que no contexto familiar, o amado cuida de questões mais fáceis, enquanto ela se considera uma gerente de recursos humanos.

"Meus guris já têm 15 anos. Estão aprendendo a se virar. Minha filha Maria também já tem suas responsabilidadezinhas. E assim não fica tão pesado para os pais. Porque filho exige muita dedicação. Vejo mais como uma firma, uma empresa. Eu seria o RH – não de Rodrigo Hilbert, mas de recursos humanos mesmo. Sou eu quem conversa, escuta, acolhe e encaminha. O Rodrigo cuida do refeitório, das compras da semana e dos pagamentos mensais. Ah, eu também atuo como um vigia noturno – só sossego quando todo mundo já dormiu!", pontua.