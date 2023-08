Rio - A atriz Paolla Oliveira, de 41 anos, embarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na tarde desta quarta-feira. A artista escolheu um look quase todo preto para viajar, com direito a jaqueta preta de franjas e óculos escuros. Nesta quarta, Paolla participará do programa "Saia Justa", do GNT, comandado por Astrid Fontenelle.