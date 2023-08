Paula Toller suspende agenda de shows após sofrer acidente em casa

Rio - Paula Toller, de 60 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para informar os fãs sobre o cancelamento de dois shows que faria em Santa Catarina esta semana. Em comunicado divulgado no Instagram, a cantora revelou ter sofrido uma queda dentro de casa e fraturado três costelas no acidente.

"No início da semana sofri uma queda em minha casa, fui ao hospital e fiz uma tomografia, que constatou fratura em 3 costelas (3 arcos costais). A determinação médica é de repouso absoluto por pelo menos 3 dias, e infelizmente não vou poder estar com vocês nesta quinta e sexta, para os shows marcados (e com ingressos esgotados)", disse a artista.

As apresentações foram adiadas para os dias 12 e 13 de outubro, em Jaraguá do Sul e Joinville, respectivamente, e os ingressos para cada data permanecem válidos. "Espero ansiosamente encontrá-los para essa grande celebração de 40 anos de carreira!", completou a ex-vocalista do Kid Abelha.

Após o anúncio, Paula recebeu mensagens de carinho dos fãs, que desejaram uma boa recuperação para a cantora nos comentários da postagem: "Que a sua recuperação seja tranquila bem rápida! Estamos sempre aqui torcendo pelo seu bem e pela sua saúde!", escreveu uma seguidora. "Melhoras! Espero que não esteja com muita dor", disse mais uma pessoa. "Que esteja bem logo", torceu outra internauta.

Confira: