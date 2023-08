Luciana Gimenez curte verão europeu de biquíni e cropped

Rio - Luciana Gimenez exibiu o corpo escultural em registros compartilhados nas redes sociais, nesta quarta-feira (02). Aos 53 anos, a apresentadora do "Superpop" tem aproveitado um descanso na Europa e escolheu um biquíni verde e cropped rosa para curtir o dia de sol.

"Ah verão europeu, como te esperei!", escreveu na legenda. Nos comentários, a apresentadora ganhou muito comentários positivos. "Verdadeira obra de arte esculpida pelos deuses", afirmou um internauta. "Belíssimas fotos! Arrasou como sempre", disse outro. "Deusa master", elogiou um terceiro.

Solteira desde abril, quando terminou o namoro com o economista Renato Breia, Luciana Gimenez respondeu uma caixinha de perguntas do Instagram e não descartou uma relação com alguém mais novo. "Idade não é o principal", garantiu.