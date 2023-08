Emanuelle Araújo e Lan Lanh reúnem a banda Moinho para show no Rio

Rio - Emanuelle Araújo e Lan Lanh estão de volta com a banda Moinho, em parceria com o guitarrista Toni Costa. No dia 11 de agosto, o trio celebra os quase 20 anos desde a formação do grupo, no Manouche, localizado no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. Sambas clássicos que embalaram muitas noitadas na Lapa estão confirmados no repertório da apresentação.

“O Moinho é um casamento aberto, temos nossas carreiras individuais e muitas vezes é difícil conciliar as agendas, porém quando isto acontece é sempre bombástico“, diz a cantora e atriz baiana Emanuelle Araújo.

Sua conterrânea conta a história por trás da reunião com os parceiros: “O último show da banda, para celebrar o aniversário de um amigo, deu um gostinho de quero mais! O clube Manouche entrou no clima e disse 'sim' para esse reencontro. Então é isso: vai ter show da banda Moinho, e vai rolar a festa!”, declara Lan Lanh.

A banda Moinho nasceu em 2004, quando Lan Lanh e Emanuelle Araújo e o guitarrista carioca Toni Costa se uniram embalados por uma saudade da Bahia. O sucesso da banda começou pela Lapa carioca, e ecoou por todo o Brasil com o hit “Esnoba”, além de apresentar vários clássicos do cancioneiro brasileiro.