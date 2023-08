'Sensação de dever cumprido', diz Caio Blat após deixar a TV Globo

Rio - Caio Blat usou as redes sociais nesta quarta-feira (02) para comunicar sua saída da TV Globo. O ator permaneceu na emissora por 25 anos, sendo escalado para diversas produções na casa, ao lado de grandes nomes. O artista reuniu imagens de seus trabalhos no canal e escreveu um texto agradecendo pelos anos de parceria, além de destacar que vai continuar em produções pontuais da casa.

"Essa semana encerro um ciclo de 25 anos contratado na Rede Globo. Toda uma vida! Só tenho gratidão e sensação de dever cumprido. Guardarei para sempre muitas lembranças lindas e muitos amigos queridos. Dá para ver, ao longo dos mais de 26 projetos realizados, meu amadurecimento e crescimento profissional", iniciou.

Casado com Luisa Arraes, que também é atriz, Caio afirmou que vai investir em projetos de TV's por assinatura, além de detalhar que já tem uma parceria prevista com Camila Pitanga. "Foi uma relação aberta, linda e gratificante, e seguindo essa lógica, parto agora para um projeto na HBO com amigos feitos na Globo, como Monica Albuquerque, Marcelo Medicis e Camila Pitanga. Ao mesmo tempo tenho projetos ainda para lançar na Globo, como o 'Grande Sertão: Veredas', que vai virar série em breve, e todos os trabalhos que permanecem disponíveis no Globoplay. Ou seja, a qualquer momento espero estar de volta ao lugar onde cresci e aprendi tanto", escreveu.

O ator ainda aproveitou o momento para deixar uma mensagem de carinho aos fãs. "Agradeço, por fim, você, o público que sempre me acompanhou e prestigiou. Estaremos sempre juntos, tenho muitos projetos na mente e no coração, aguardem", pontuou.