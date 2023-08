Anitta rebate declarações machistas sobre ter vencido na vida

Rio - Anitta usou as redes sociais nesta quarta-feira (02) para desabafar sobre comentários machistas a respeito de seu relacionamento com Simone Susinna, que ficou conhecido após o filme "365 dias". A cantora se revoltou por internautas afirmarem que ela "venceu na vida", por conta do namoro com o ator, afirmando não admitir esse tipo de declaração dos fãs.

"Meu boy postou fotos comigo e eu estava olhando os comentários das pessoas: 'Nossa, a Anitta venceu muito na vida. Ela sabe que venceu'. Eu venci na vida por causa de um boy? Dá um tempo, vai. Cinquenta mil anos de estrada me f*dendo, fazendo acontecer, quebrando recordes, sendo a primeira fazer tudo, e eu venci na vida por causa de um homem? Pelo amor de Deus", começou.

A artista disse que é preciso reforçar os hábitos da sociedade, para que mulheres não sejam taxadas dessa forma, ressaltando que trabalhou duro para conseguir seus resultados.

"Eu não admito que falem que venci na vida por causa de um homem. A sociedade precisa parar de impregnar isso na cabeça das mulheres. Ninguém quer assumir ela. Eu é que não queria! Eu venci na vida, porque eu arrasei! Eu venci na vida, porque eu trabalhei igual jumenta por 12 anos, quebrei recordes e fiz coisas que ninguém fez no país inteiro. Tirei minha família da pobreza, gerei empregos, me sustentei. Por isso venci na vida, não é por causa de boy", continuou.

A poderosa também aproveitou para falar a respeito de comentários a respeito da beleza do namorado. "Outras pessoas falando: 'Nossa, mas ele é muito mais bonito que ela'. Lógico, esse moço aqui parece que foi feito com inteligência artificial, mas eu tô pouco me f*dendo. Vocês já olharam pra mãe natureza? Quem é mais bonito, o macho ou a fêmea? Eles que têm que conquistar a gente com a beleza deles, a gente vence na vida com outras coisas", disse ela.