Bruna Marquezine cai no choro com homenagem dos pais: 'Filha, a gente te ama'

Rio - A atriz Bruna Marquezine não conseguiu conter a emoção ao receber uma surpresa especial dos fãs: um perfil dedicado à famosa procurou seus pais para mandar um recado para a filha e comemorar sua estreia em Hollywood, com o filme 'Blue Beetle'. Nesta terça (01), a artista compartilhou que ficou em lágrimas após assistir a homenagem.



"Estamos todos ansiosos, esperamos 'Blue Beetle' há 1 ano. A gente sabe que vai ser um sucesso porque foi feito com muito amor e qualidade, amamos esse filme desde que foi anunciado que a Bruna estaria nele, e sabemos que vai ser incrível. Filha, a gente te ama muito, parabéns!", afirmou a mamãe coruja, Neide Maia, com ajuda do marido, Telmo, no vídeo que derreteu o coração da atriz.

Pouco depois do registro ter sido divulgado nas redes, a modelo usou seu Twitter para responder e reagir ao gesto de carinho: "Aí vocês pegaram pesado… Como vocês fizeram eles falarem?? Os dois detestam aparecer", contou Bruna nos comentários do post. A famosa também incluiu um clipe seu chorando no tweet, demonstrando o quanto tinha ficado agradecida com a mensagem da família e a dedicação de seus fãs.

Com a repercussão do caso, internautas ficaram tocados com a declaração dos pais da artista e aproveitaram para elogiar Bruna e sua família. "Que lindo Bruna, eu sou sua fã e fico muito feliz por você ter seus pais unidos, família linda", escreveu uma pessoa. "Calma, sua vitória está só no começo. Sua família está orgulhosa de você e nós também", garantiu outra. "Por você eles topam tudo sem esforço algum. Muito fofos e cheio de amor", admirou uma terceira. "Você merece tanto, tá arrasando no filme e merece todas as homenagens do mundo. A gente te ama", declarou mais uma.