MC Daniel fala sobre status de relacionamento

Rio - MC Daniel usou as redes sociais nesta quarta-feira (02) para falar sobre seu status de relacionamento. Depois de terminar o namoro com a atriz Mel Maia, o cantor declarou que estava "casado com Deus, trabalho e família", sendo um "solteiro não disponível". A resposta foi direcionada a uma pergunta de um seguidor sobre como estavam os sentimentos do artista.

Mel e Daniel têm se reencontrado frequentemente, com alguns momentos íntimos já compartilhados nas redes sociais, onde fãs vibram pela retomada do relacionamento. A global ainda não se posicionou sobre o assunto, mas chegou a publicar uma foto com os pés entrelaçados com os de outro homem, deixando admiradores ansiosos.

"Meu coração vai bem. Meu coração é preenchido de trabalho, família, de amor. Outras coisas não preenchem meu coração. Mulher, bebida, rolê. Eu continuo sendo o último romântico", disse ainda o MC.

Na última terça-feira (1º), o funkeiro chegou a exibir uma tatuagem que fez em um dos dedos, com a letra M. O namoro chegou ao fim no mês passado, quando ele estava em shows na Europa e a atriz gravava "Vai na Fé", exibida na faixa das 19h. Nos últimos dias, a expectativa de que ambos tivessem reatado aumentou, já que o rapaz se declarou para ela, em uma apresentação musical.