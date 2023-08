Iza surge deslumbrante em imagens de divulgação do álbum 'Afrodhit'

Rio - Iza usou as redes sociais, nesta quarta-feira (02), para compartilhar novas imagens de divulgação de "Afrodhit", seu segundo álbum de estúdio que chega às plataformas digitais no dia 03 de agosto. "AFRODHIT amanhã 21h", escreveu na legenda da postagem.

No dia 28 de julho, a artista lançou a primeira faixa do projeto. "Fé nas Maluca" é uma parceria com MC Carol. De acordo com Iza, a música fala sobre mulheres que após uma decepção amorosa, precisam ser sóbrias, tentar seguir em frente, mas na verdade querem se vingar. "Ela é uma mistura de irmandade e amizade. Quero que as mulheres assumam esse sentimento louco de não disfarçar a dor, de não precisar ser politicamente correta e abraçar a sua verdade. Você acha que eu sou maluca? Então vou ser maluca!", disse.