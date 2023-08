Jorge Aragão confirma volta aos palcos após alta hospitalar

Rio - Jorge Aragão retornará aos palcos no próximo domingo após enfrentar um período internado por conta de complicações de um linfoma não-Hodgkin, um tipo de tumor no sistema linfático. Aos 74 anos, o artista recebeu alta no dia 23 de julho e organiza os detalhes da apresentação que será realizada no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio.

Em nota, a assessoria de imprensa do cantor e compositor ainda comentou seu processo de recuperação. "Jorge Aragão está respondendo bem ao tratamento e por isso se sente apto, e liberado por sua equipe médica, para retomar aos poucos sua agenda de shows. Aragão segue ainda em tratamento e por recomendação médica não fará atendimento à impressa nem aos fãs", informou.



A equipe do artista agradeceu o respeito dos fãs durante o momento complicado na vida de Jorge Aragão. "Agradecemos ao carinho, compreensão e respeito da imprensa, assim como do público em geral! E reiteramos que qualquer outra informação será dada sempre via sua assessoria de imprensa."