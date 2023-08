Carolina Dieckmann arrasa corações posando de biquíni de oncinha: 'Onçadinha'

Rio - A atriz Carolina Dieckmann, que vive a personagem Lumiar na novela 'Vai na Fé', impressionou a web com suas curvas em uma nova postagem de biquíni nas redes. Nesta quarta (02), a famosa, de 44 anos, mostrou toda a sua beleza ao posar com um conjunto estampado no quintal de casa e recebeu elogios.

"Onçadinha, hein?", brincou a artista na legenda da publicação. Na série de fotos, Carolina aparece usando um top de biquíni e uma calça folgada estampados de oncinha, mas decide abandonar a parte de baixo em um dos cliques e decide segurar a calça, vestida apenas com a calcinha fina do biquíni de mesmo padrão das outras peças. Também é possível reparar que os registros foram fotografados no quintal da atriz, que posa com naturalidade na frente de uma parede de pedras e uma mangueira verde.

Seguidores ficaram encantados com o corpo escultural da influenciadora e usaram os comentários para admirar a famosa: "Minha oncinha preferida", disse uma fã. "Tu usa produtos Ivone, Carol? Porque tá tão jovem", indagou outra. "Se você fosse exame do Oftalmologista eu ficava pedindo pra trocar a lente eternamente só pra não parar de te olhar nunca mais", brincou uma terceira. "P*rra, tá uma deusa mano", afirmou mais um.