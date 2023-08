Paulinho da Viola se pronuncia após alta do CTI: 'Em breve estarei de volta'

Rio - Paulinho da Viola, de 80 anos, se pronunciou, nesta quarta-feira, após receber alta do CTI da Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio, onde está internado desde o último domingo. O cantor passou por uma enterectomia para tratar um tumor gastrointestinal com que foi diagnosticado após dar entrada no hospital com um sangramento digestivo.

"Tenho recebido muitas mensagens de carinho e apoio. Quero agradecer a cada uma delas. Estou confiante que em breve estarei de volta. Um abraço a todos", declarou o sambista, em postagem feita por sua equipe no Instagram. De acordo com o boletim médico, Paulinho "apresenta boa evolução no segundo dia de pós-operatório" e está "iniciando uma dieta por via oral".

No último domingo, Paulinho da Viola cancelou o show que faria no Festival de Inverno, em Três Rios, após sentir uma "indisposição". O cantor e compositor passou por uma bateria de exames, na última segunda-feira, que detectaram a necessidade de cirurgia para tratar o sangramento digestivo que o artista apresentou causado por um GIST de intestino delgado, ou seja, um tumor estromal gastrointestinal.