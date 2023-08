Mariana Goldfarb surge de topless em ensaio e fãs reagem: 'Isso não se faz'

Rio - Mariana Goldfarb, de 32 anos, impressionou os seguidores, na noite desta quarta-feira, com uma sequência de fotos ousadas. Nos cliques publicados no Instagram, a influenciadora digital surgiu de biquíni à beira do mar, chegando a posar de topless em um dos registros. "A alma livre é rara, mas você logo a reconhece quando vê", declarou a famosa, na legenda da postagem.

Não demorou muito para fãs e amigas encherem a ex-mulher de Cauã Reymond de elogios nos comentários: "Vixe", reagiu Grazi Massafera. "Uau", disparou a atriz Bella Campos. "Mariana, eu sou casada, isso não se faz", escreveu Gabriela Pugliesi. "Juro, assistir sua liberdade é a coisa mais linda desse mundo", disse uma seguidora.

