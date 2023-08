Bruna Biancardi participa de gravação e exibe barriga de gravidez em São Paulo

Rio - A influenciadora Bruna Biancardi, de 29 anos, participou das gravações do programa no YouTube do chef Isaac Azar, em um restaurante de São Paulo, na noite desta quarta-feira. Mesmo com um avental, Bruna mostrou sua barriguinha de gravidez no local. Ela está esperando a primeira filha com Neymar. O craque, no entanto, já é pai de Davi Lucca, do relacionamento com Carol Dantas.

Bruna preparou um risoto de camarão e uma sobremesa, que vai ganhar o seu nome. "Cozinhei viu! Agora estou aqui comendo o meu pratinho. Foi muito legal", disse a influenciadora nos Stories, do Instagram. Recentemente, a namorada de Neymar afirmou que tem sentido mais fome por conta da gestação. "Começo [da gestação] dá muito sono, dá muita fome, dá muito enjoo".