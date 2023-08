Carlos Alberto de Nóbrega dá a entender que Bonner sofreu ataques por culpa da TV Globo

Rio - O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, falou sobre o jornalista William Bonner em seu podcast, "O Pod É Nosso". O humorista conversou com a jornalista Michelle Barros, que já trabalhou na TV Globo, e deu a entender que a emissora é a culpada por ataques que Bonner sofreu nos últimos anos. Ele perguntou a Michelle se a Globo costuma padronizar a forma como seus contratados devem se posicionar em relação a temas políticos.

A jornalista respondeu que nunca houve "nada colocado" ou "algum comando" da direção nesse sentido e disse que jornalistas são profissionais, cada um com sua subjetividade. Mas ela ressaltou que, assim como qualquer empresa, a emissora tem suas posições mercadológicas.

Foi então que Carlos Alberto disse que Bonner sofreu ataques por ser apresentador e editor-chefe do "Jornal Nacional" e questionou se o jornalista realmente pensa "daquele jeito" ou e apenas emitia as posições da Globo.

"A gente percebia que antes das eleições o jornalismo da Globo... Era coincidência todo mundo pensar a mesma coisa ou era tendencioso lá de cima? Pergunto porque eu não o conheço pessoalmente, mas sou fã dele. O Bonner sofreu uma campanha, coitado, que talvez ele não tenha culpa, embora ele seja editor-chefe, mas tem a hierarquia. Ele foi agredido verbalmente várias vezes e eu fico pensando 'será que ele realmente pensa daquele jeito?', porque de repente ele sofre de uma coisa que ele não tem culpa, o coitado, porque ele teve problema de cabeça, ele pirou...", disparou Carlos Alberto.

Michelle Barros disse que William Bonner é "muito profissional" e que por ser editor-chefe do "principal selo da empresa quando você fala dos assuntos políticos, econômicos do país", se tornou um alvo dos críticos da emissora. A jornalista finalizou afirmando que é importante que todos saibam que todas as empresas têm viéses político-econômicos.

"É importante que todo ser pensante saiba que todos os meios de comunicação tem seus viéses, porque são negócios, e é óbvio que eles têm interesse econômico, e é importante saber também que as pessoas têm seus viéses, às vezes isso se imiscui, às vezes não".