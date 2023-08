Simone Susinna beija o bumbum de Anitta

Rio - O namorado de Anitta, o ator Simone Susinna, usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (03) para mostrar mais um momento de intimidade ao lado da poderosa. Em um vídeo publicado no Instagram, o italiano aparece dando beijos no bumbum da cantora, em um gesto ousado, mas que deixou os fãs babando.

Os dois estão em uma viagem que a artista fez, para curtir momentos de lazer na Grécia, onde já havia passeado com as amigas recentemente. Durante a temporada, Simone tem mostrado aos internautas momentos ao lado da amada, incluindo uma tatuagem que fizeram juntos. Anitta gravou a palavra "connected" na pele do ator e ele fez um desenho no tornozelo da amada. Tudo com o apoio de um tatuador local, que auxiliou a dupla a realizar os procedimentos.



"Quem pergunta porque eu estou com ele, é isso. A cabeça é igualzinha a minha, do nada vem uma ideia. Do nada, ele decidiu fazer uma tatuagem. Nunca teve tatuagem e decidiu fazer e quer que eu escreva, quer que eu faça! Vocês estão entendendo agora, né? É eu versão homem", contou Anitta.