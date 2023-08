'Não me incluam nessa fofoca', diz Carol Dieckmann sobre boatos de que Loreto teria dado em cima dela

Rio - A atriz Carolina Dieckmann usou o Instagram, na noite desta quarta-feira, para negar boatos de que o ator José Loreto, com quem ela contracena na novela "Vai na Fé", teria dado em cima dela. A artista, que é casada com Tiago Worcman, disse que teve uma "parceria incrível" com Loreto, e pediu para ser deixada de fora da "fofoca".

"Postando essa foto roubada do zé por motivo de: não, ele nunca deu em cima de mim. Sim, tivemos uma parceria incrível. Nem me incluam nessa fofoca, que eu estou feliz demais!!! Beijão pra geral. PS: Não é sobre defesa. É sobre Justiça", esclareceu a atriz na legenda da imagem.

Nos comentários da postagem, José Loreto ironizou a polêmica recente envolvendo seu nome e da ex-BBB Eslovênia. "Gata", escreveu o ator para Carol Dieckmann. "Eu amo vocês", disse Sheron Menezzes. Recentemente, o ex-BBB Lucas Bissoli fez um vídeo detonando José Loreto por ter comentado "Gata" em uma postagem de Eslovênia, sua namorada.