Viviane Araujo celebra resultados após lipoaspiração

Rio - Viviane Araujo exibiu em suas redes sociais o processo de seu corpo, após a gestação e nascimento do primeiro filho, Joaquim, fruto do relacionamento com o empresário Guilherme Militão. Aos 48 anos, a atriz surpreende pelas curvas definidas e alta perfomance em treinos.

Recentemente, Viviane se submeteu a uma cirurgia de lipoaspiração, para corrigir algumas imperfeições provocadas pelo parto do bebê. Em uma publicação, a artista falou sobre como tem sido viver o atual momento, em busca do corpo perfeito.

"2 meses e 3 dias da minha cirurgia! Um mês de volta aos treinos!", disse ela, que apareceu nas imagens com a barriga chapada e cintura fininha, em cliques realizados em uma academia.

A famosa também trocou as próteses de silicone recentemente, já que teve problemas com o aumento dos seis, por conta da amamentação. "Minhas duas próteses viraram ao contrário, a parte de trás delas estava virada pra frente, isso pode ter ocorrido por conta do aumento da mama na amamentação, e isso estava dando um formato estranho", contou.