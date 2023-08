Ana Maria Braga presenteia José Loreto durante o 'Mais Você'

Rio - José Loreto recebeu uma homenagem especial no "Mais Você" desta quinta-feira (03), enquanto conversava com Ana Maria Braga sobre o sucesso de Lui Lorenzo, em "Vai na Fé", exibida na faixa das 19h. Além de ouvir depoimentos carinhosos de artistas como Sidney Magal, que foi inspiração para o personagem e colegas como Renata Sorrah e Carolina Dieckmann, o ator foi presenteado pela apresentadora.

Ana deu um colar com uma foto gravada do artista ao lado da filha, fruto do relacionamento com Débora Nascimento, com quem permaneceu por três anos. "Que coisa linda, carregar a minha filha no peito. Vou usar agora, para sempre", disse.

Loreto também falou sobre a saudade que o último personagem vai deixar. "É difícil desapegar. A gente fica um ano vivendo mais vivendo a vida do personagem do que a nossa. Nove horas no estúdio, estudando em casa... Mas eu tenho sorte de bons companheiros, personagens maravilhosos, cheios de camadas", afirmou.

Além disso, o astro confessou que se inspirou em Magal, chegando a estudar mais sobre a vida do cantor, quando foi escalado para viver o artista em "Meu Sangue Ferve por Você", antes da pandemia. Com as restrições sanitárias, o filme foi adiado e o galã abriu mão do papel, assumido por Filipe Bragança.

"Que felicidade pode elogiar o trabalho maravilhoso do José Loreto, o Lui Lorenzo. Ele sabe muito bem como nasceu dentro dele esse personagem e, de alguma forma, eu colaborei sem saber. Ele tinha sido convidado para protagonizar o meu filme, 'O Meu Sangue Ferve Por Você'. E ele levou um pouquinho do Magal, segundo ele, já que o Lui Lorenzo fala 'comigo! vamos!'", disse Sidney Magal em depoimento exibido por Ana.