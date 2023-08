Gil do Vigor se confunde e erra o nome de Marina Sena

Rio - Curtindo uma temporada em Mykonos, na Grécia, Gil do Vigor fez questão de participar do "Mais Você", nesta quinta-feira (03), mostrando detalhes dos pontos turísticos, curiosidades e a vida noturna do país. Acompanhado de artistas como Anitta, Duda Beat e Marina Sena, o ex-BBB errou o nome de uma das cantoras, se referindo a ela como Marina Silva, nome da atual Ministra do Meio Ambiente.

O apresentador do quadro "Tá Lascado" comentou sobre algumas peculiaridades da região, aguçando a curiosidade de Ana, que questionou sobre as companhias de Gil para a viagem. "Parece que você estava com uma turma boa. Quantas pessoas vocês estão ai?", questionou a loira.

"Estamos eu, Duda Beat, Marina Silva, Anitta, o namorado dela, um amigo do namorado dela, a Rafa Uccman, Lucas Guedes e acho que eu falei todo mundo", disparou o economista.

Internautas não deixaram a cena passar despercebida, indo até as redes sociais para comentar o momento, que viralizou e divertiu a web.

Confira algumas das reações:

Gil do Vigor contando para Ana Maria em quantos estão na viagem, tudo certo… Até ele trocar Marina Sena por Marina Silva pic.twitter.com/kEbYkytKhV — Portal Gilberto (@gilbertoportal) August 3, 2023

Direto da Grécia, Gil chamou Marina Sena de Marina Silva #MaisVocê — Diogo Lamarque (@diogolamarque) August 3, 2023