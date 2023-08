Rio - Dhiovanna Barbosa, irmã do atacante Gabigol, do Flamengo, aproveitou a tarde desta quinta-feira para se bronzear. Ela esteve nas areias da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e escolheu um biquíni minúsculo para a ocasião.

A jovem usou um modelito azul, bem pequenininho, que deixou sua marquinha de sol e suas inúmeras tatuagens à mostra. Dhiovanna estava acompanhada por uma amiga e as duas tiraram várias fotos no local.