Paolla Oliveira fala sobre exposição dos relacionamentos: 'Um desserviço'

Rio - Paolla Oliveira participou do "Saia Justa", exibido na última quarta-feira, e opinou sobre o excesso de exposição que algumas pessoas fazem de seus relacionamentos nas redes sociais. Namorando o sambista Diogo Nogueira, a atriz contou que achou um equilíbrio para expor sua intimidade na web.

"Essas coisas muito abertas, discutir relações, intimidades, não acho que tem espaço em nenhuma rede social. Não compactuo com isso, acho um desserviço, aí cada um fica raivoso com uma parte, e expor isso não é amor", disse a atriz.

"Eu escondia um afeto, uma demonstração de carinho, uma gentileza com outra pessoa, que era genuína, por medo também. Se é para ter medo expondo ou não, vamos fazer um meio do caminho? Me perguntei como encontro o meio do caminho para ser saudável", acrescentou.