Larissa Manoela curte postagens sobre os pais em meio a polêmica: 'Doentio'

Rio - Larissa Manoela ainda não se pronunciou em resposta à carta aberta de seus pais, Silvana e Gilberto Elias Santos, a respeito da suposta venda de uma mansão sem o consentimento da atriz . No entanto, em meio à polêmica familiar, a artista curtiu postagens no Twitter detonando os progenitores, com quem cortou relações ao assumir a gestão de sua própria carreira.

"Toda vez que a Larissa Manoela parece bem emocionalmente e estável num relacionamento, esses pais começam um inferno. Com todos foi assim. Existem pais tóxicos e narcisistas sim, e a pressão sempre começa financeiramente", escreveu uma fã, após o programa "Fofocalizando", do SBT, divulgar a declaração dos pais de Larissa, que negaram ter vendido um imóvel da atriz em Orlando, nos Estados Unidos.

Outras internautas ainda criticaram a exposição de assuntos privados relacionados à ex-Carrossel: "Larissa Manoela nunca foi de aparecer em perfis de fofoca. Sempre que aparece é por conta de problemas de terceiros. Ela nunca gostou disso e agora os próprios pais estão fazendo a menina passar por essa exposição ridícula! Isso não se faz!", detonou uma pessoa. "Imagina você tá finalmente de boa, curtindo suas mini-férias com seu noivo na praia e, do nada, teu nome num programa de fofoca, os apresentadores te pintando como vilã e ainda te perseguindo e filmando, meu deus, isso é doentio", disse uma terceira.

Entenda o caso

Na última quarta-feira, Silvana e Gilberto Elias Santos divulgaram uma carta aberta em que negam ter vendido uma mansão que pertenceu à Larissa Manoela, em Orlando, nos Estados Unidos, sem a autorização da artista. "Viemos esclarecer que a casa foi vendida em 2021 em comum acordo com ela. Era uma fase ainda com resquícios de pandemia e esse investimento não era mais viável. Os recursos foram devidamente recebidos, investidos em nome da empresa familiar que temos em conjunto, igualitariamente sócios", diz a nota enviada ao SBT, emissora onde a jovem iniciou a carreira na televisão.

De acordo com Silvana e Gilberto, o valor da venda do imóvel foi investido em uma nova casa para Larissa, em um condomínio da Barra da Tijuca, além de um terreno. "Absolutamente tudo documentado, alinhado e decidido em conjunto por nós três. Os verdadeiros integrantes de nossa família. Como pais, nosso maior compromisso sempre foi o bem-estar e a felicidade da nossa única filha e herdeira, assim como tudo o que fizemos para ela sempre visou sua segurança patrimonial tangível, intangível e jurídica", acrescentam.

O casal nega que teria interesse em prejudicar a filha e que sempre estiveram ao seu lado para garantir a aplicação dos recursos e o gerenciamento da carreira de forma adequada. "Nunca faríamos algo prejudicial ou imoral contra ela, pelo contrário, sempre procuramos proporcionar o melhor suporte emocional e financeiro, nos preocupando sempre com sua boa imagem e garantindo a melhor forma de aplicação e multiplicação de toda a receita advinda do nosso trabalho, visto que além de pais, que abdicaram das suas profissões, éramos os empresários dela e tudo o que foi feito, foi sempre com o conhecimento e participação dela", pontuaram.

Fim da relação profissional

Em participação no "Vaca Cast", Larissa Manoela falou abertamente sobre o encerramento da tutela financeira de seus pais, que atuavam como seus empresários desde o início da carreira da atriz. "Agora estou sob a gestão da minha carreira. Sempre foi um grande desejo. Nós somos o nosso próprio negócio como artistas. Sempre gostei muito dessa parte empresarial. Gosto muito de ter noção. Gosto de me dedicar 100% para ter domínio daquilo. Vou errar muito e vou acertar também. Não tenho medo de errar e tirar dúvidas. É muito interessante neste processo de autoconhecimento e amadurecimento. Hoje a gente senta, faz nosso cronograma, sabe dos nossos gastos", disse a atriz.

André Luiz Frambach, noivo de Larissa, também participou do podcast e disse que a atriz tinha sua capacidade questionada. "Colocavam coisas na cabeça dela que faziam ela acreditar que ela não era capaz. Agora ela está vendo que ela é capaz disso e muito mais. A Larissa é muito dedicada... A partir do momento em que ela virou e falou, 'vou aprender isso' e não tinha mais ninguém que não deixava ela fazer aquilo, ela virou administradora, contadora, advogada e empresária... Tudo em três dias", afirmou.

Este ano, a artista anunciou que iria tomar conta da própria carreira. Na ocasião, Gilberto mandou indiretas para a filha. "Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias", escreveu nas redes sociais.