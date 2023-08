Leticia Spiller relembra foto de quando tinha 40 anos no TBT: 'Fabulosa'

Rio - A atriz Leticia Spiller, de 50 anos, usou suas redes nesta quinta (03) para desenterrar uma foto sua de 10 anos atrás, quando ainda estava na casa dos 40. A artista não perdeu a chance de fazer um post em homenagem ao TBT e foi elogiada por seu curvas esculturais.

No clique ousado, a famosa posa em uma escada decorada com ladrilhos azuis, impactando com o "carão" e um batom vermelho vibrante. A loira também aproveita para exibir suas pernas torneadas, vestindo apenas uma camisa social e saltos agulha vermelhos. "Bom dia! #tbt #40emais", escreveu Leticia na legenda da publicação.

Fãs se impressionaram com a beleza da atriz e foram aos comentários admirar como seu corpo continua intacto até hoje: "Belíssima como sempre", disse uma internauta. "Minha meta de 40+", contou outra. "Tô passando mal com tanta beleza, me abana que deu até calor", brincou um terceiro. "Mulherão da p*rra toda!", admirou mais uma.